Уровень безработицы в Карелии снизился более чем в два раза

Общая безработица в Карелии ниже, чем в ряде регионов Северо-Запада, в частности, Коми, Архангельской области и Ненецком автономном округе. Об этом заявила начальник республиканского управления труда и занятости Елена Фролова.

«По сравнению с началом года уровень регистрируемой безработицы снизился более чем в 2 раза - на 2,5 процентного пункта - и составил 1,9 %. На начало года этот показатель составлял 4,4 %»,

- приводит пресс-служба управления слова Фроловой.

В службу занятости за содействием в поиске работы обратились более 23 тысяч граждан. При посредничестве службы занятости удалось трудоустроить 11,7 тысяч человек, то есть каждого второго.

По оценке Фроловой, в экономике сегодня занята 281 тысяча человек. (фото pixabay.com, Pexels)