12 апреля 2023, 08:20
Инспекторы ГИБДД останавливают велосипедистов на улицах Петрозаводска
С началом велосезона сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного использования двухколесного транспорта
С началом велосезона сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят разъяснительную работу с любителями двухколесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На улицах города инспекторы проводят беседы с велосипедистами, напоминают им о правилах безопасности, о том, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу.
Госавтоинспекция просит всех велосипедистов карельской столицы использовать защитную экипировку и быть внимательными. // Фото ГИБДД Петрозаводска