Инспекторы ГИБДД останавливают велосипедистов на улицах Петрозаводска

С началом велосезона сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят разъяснительную работу с любителями двухколесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На улицах города инспекторы проводят беседы с велосипедистами, напоминают им о правилах безопасности, о том, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу.

Госавтоинспекция просит всех велосипедистов карельской столицы использовать защитную экипировку и быть внимательными. // Фото ГИБДД Петрозаводска