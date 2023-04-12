12 апреля 2023, 08:20
Общество

Инспекторы ГИБДД останавливают велосипедистов на улицах Петрозаводска

С началом велосезона сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного использования двухколесного транспорта

С началом велосезона сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят разъяснительную работу с любителями двухколесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На улицах города инспекторы проводят беседы с велосипедистами, напоминают им о правилах безопасности, о том, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу.

Госавтоинспекция просит всех велосипедистов карельской столицы использовать защитную экипировку и быть внимательными. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
велосипед
ГИБДД
разъяснительная работа
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