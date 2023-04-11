Прокуратура ждет звонков о нарушениях в области охраны природы

Прокуратура ждет сообщений от жителей Карелии о нарушениях в области охраны окружающей среды.

Ведомство проведет тематическую горячую линию. 14 апреля с 10:00 до 17:00 жители Карелии смогут сообщить о фактах нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования.

Звонить можно по телефонам природоохранного ведомства: 8(8142) 593-450, 8(8142) 593-451, 8(8142) 593-453. // фото unsplash.com