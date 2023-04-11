11 апреля 2023, 16:35
С погибшим в ходе СВО матросом из Карелии простятся в Костомукше
Карельского бойца Ярослава Крысанова похоронят в родном городе
13 апреля в Костомукше простятся с Ярославом Крысановым. Он погиб в зоне специальной военной операции.
Прощание пройдет в траурном зале с 11:00 до 12:00. Об этом сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.
«Это тяжелая и невосполнимая утрата для родных и близких бойца.
Выражаю глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами. Светлая память!»
- принес соболезнования Новгородов близким и родным военнослужащего.
Матрос контрактной службы Ярослав Крысанов был наводчиком взвода морской пехоты. // фото на главной unsplash.com/ в тексте со страницы Сергея Новгородова ВК