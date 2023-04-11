С погибшим в ходе СВО матросом из Карелии простятся в Костомукше

13 апреля в Костомукше простятся с Ярославом Крысановым. Он погиб в зоне специальной военной операции.

Прощание пройдет в траурном зале с 11:00 до 12:00. Об этом сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.

«Это тяжелая и невосполнимая утрата для родных и близких бойца.

Выражаю глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами. Светлая память!»

- принес соболезнования Новгородов близким и родным военнослужащего.

Матрос контрактной службы Ярослав Крысанов был наводчиком взвода морской пехоты. // фото на главной unsplash.com/ в тексте со страницы Сергея Новгородова ВК