ФАП в поселке Верхнеолонецкий отремонтируют в этом году

Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Верхнеолонецкий только начался. Понадобится 2-3 месяца, чтобы там смогли оказывать медицинскую помощь. В каком состоянии сейчас ФАП, на своей странице в «ВКонтакте" рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.





«Считаю, что мы правильно поступаем, когда не только покупаем новые здания ФАПов, но и ремонтируем старые, где это целесообразно»,

- подчеркнул министр.

ФАП в Верхнем Олонце построен в 1960 году и нуждается в капитальном ремонте. В 2009 году здесь поменяли кровлю и сделали косметический ремонт внутри. Сейчас по программе модернизации первичного звена здравоохранения идет ремонт внутренних помещений, меняют всю коммуникацию: электрику, сантехнику. Также планируется подвести воду и установить септик.



В фельдшерско-акушерском пункте работает Лариса Ивановна Соколова. Она проживает в поселке, ее знают и уважают все жители. Медицинскую помощь получают 298 человек, отметил Охлопков.

ФАП после ремонта должен открыться уже летом этого года. // Фото: Михаил Охлопков.