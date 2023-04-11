Беломорск радуется: на дороге появится новый асфальт

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство» Беломорского городского поселения в 2023 году будут производиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Чехова, сообщает паблик «Беломорский район».

Согласно плану, будет отремонтирован участок протяженностью 2503,2 квадратных метров от улицы Октябрьской до улицы Рабочей.



Подрядчик определен в рамках проведения электронных аукционов - ООО «Реммонтажстрой».

Контракт заключен, срок выполнения работ до 31 июля 2023 года. // Фото: группа "Беломорский район".