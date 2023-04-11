11 апреля 2023, 15:34
В Карелии ищут водителей на зарплату в 50 тысяч рублей
Жителям региона, имеющим водительские права категории D, предлагают водить пригородные автобусы
Перевозчик «Карелавтотранс» набирает водителей автобусов на пригородные маршруты. За работу предлагают заработную плату от 50 тысяч рублей. Объявление о вакансиях появилось сегодня в официальной группе перевозчика.
От кандидата требуют наличие водительских прав категории D; ответственность; знание назначения, принципа действия и работы узлов, агрегатов и механизмов автобуса; знание ПДД и правил эксплуатации автобусов.
Тем, кто получит работу, обещают сменный график, выплату зарплаты дважды в месяц, оплату медкомиссии, больничных, работы по выходным и праздникам, отпуск 44 дня.
По вопросам предлагают обращаться по телефону +7 (900) 456 27 99 или на электронную почту: kadry@karelavtotrans.ru // фото freepik.com