В Карелии ищут водителей на зарплату в 50 тысяч рублей

Перевозчик «Карелавтотранс» набирает водителей автобусов на пригородные маршруты. За работу предлагают заработную плату от 50 тысяч рублей. Объявление о вакансиях появилось сегодня в официальной группе перевозчика.

От кандидата требуют наличие водительских прав категории D; ответственность; знание назначения, принципа действия и работы узлов, агрегатов и механизмов автобуса; знание ПДД и правил эксплуатации автобусов.

Тем, кто получит работу, обещают сменный график, выплату зарплаты дважды в месяц, оплату медкомиссии, больничных, работы по выходным и праздникам, отпуск 44 дня.

По вопросам предлагают обращаться по телефону +7 (900) 456 27 99 или на электронную почту: kadry@karelavtotrans.ru // фото freepik.com