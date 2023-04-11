В Петрозаводске прошел митинг в память об узниках концлагерей

Сегодня, 11 апреля, в Петрозаводске состоялся памятный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Дата установлена в память о произошедшем 11 апреля 1945 года интернациональном восстании узников нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд в Веймаре, называемого «лагерем смерти», в котором с 1937 по 1945 год было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.



В митинге приняли участие представители Карельского союза бывших малолетних узников, ветераны, депутаты Законодательного собрания Карелии, общественники и другие.



Мероприятие прошло у мемориального комплекса, установленного в память о погибших в концлагерях жителях Карелии и Ленинградской области. // Фото: пресс-служба Законодательного собрания РК.