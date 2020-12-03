Инспекторы ДПС поймали в Кондопоге водителя без прав

3 декабря в Кондопоге инспекторы ДПС отстранили 47-летнего мужчину, не имеющего водительских прав, от управления автомобилем Mitsubishi, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В отношении нарушителя, за управление транспортным средством без прав, составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии