Житель Суоярви задержан за пьяное вождение в Пряжинском районе Карелии

Вчера в 23:00 на автодороге «Петрозаводск-Суоярви» вблизи поселка Эссойла сотрудники госавтоинспекции Пряжинского района отстранили от управления автомобилем ВАЗ водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает паблик «ОМВД России по Пряжинскому району».

В отношении нарушителя, 30-летнего жителя г. Суоярви составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, решение по которым примет суд.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Уважаемые водители помните, что вы несете ответственность не только за себя, но и за окружающих. Ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения!

Фото из группы ОМВД России по Пряжинскому району