Дача сгорела в Прионежском районе Карелии

29 ноября в 02:45 загорелся дачный дом, расположенный в СНТ «Сосновый Бор», ул. Гористая, участок № 81, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Прионежскому району"

К моменту прибытия пожарных из ПЧ-78 села Деревянное в 03:03 дом уже был полностью охвачен огнем на площади 50 квадратных метров. Тушение пожара возглавил начальник пожарной части Александр Данилов. Во время тушения был эвакуирован газовый баллон.

Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района ПЧ-78 села Деревянное и г. Петрозаводска (всего 7 человек на двух машинах), были также созданы два звена ГДЗС. Пожар был полностью ликвидирован только в 05:23.

В результате пожара дачный дом значительно поврежден огнем. Погибших и травмированных нет.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Прионежскому району" и с сайта s.poembook.ru