26 августа 2022, 16:36
Иномарка в Петрозаводске на проезжей части сбила женщину
Пешеход пострадала в ДТП на пересечении двух улиц
Днем 26 августа очередное ДТП произошло в Петрозаводске. Наш корреспондент сообщает с места событий, что пострадала женщина.
Она переходила дорогу в районе улицы Володарского, напротив дома № 1, там, где магистраль пересекается с улицей Правды.
Пешехода сбила серая иномарка, женщина упала на асфальт и получила травмы. Пострадавшая сама по мобильному телефону вызвала скорую помощь и в настоящий момент ждет медиков. Инцидент произошел после 16:00. // Фото: Антонина Кябелева-Крамских