Иномарка в Петрозаводске на проезжей части сбила женщину

Днем 26 августа очередное ДТП произошло в Петрозаводске. Наш корреспондент сообщает с места событий, что пострадала женщина.

Она переходила дорогу в районе улицы Володарского, напротив дома № 1, там, где магистраль пересекается с улицей Правды.

Пешехода сбила серая иномарка, женщина упала на асфальт и получила травмы. Пострадавшая сама по мобильному телефону вызвала скорую помощь и в настоящий момент ждет медиков. Инцидент произошел после 16:00. // Фото: Антонина Кябелева-Крамских