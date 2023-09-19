Информация об убийстве медведем грибника в Ленобласти оказалась фейком

Информация о гибели грибника после встречи с медведем в лесу в Ленинградской области не подтвердилась. Об этом сообщает портал 78.ru, ранее распространивший новость о трагедии.

Как пояснили изданию в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона, такого происшествия в Ленобласти в последние дни не случалось. А фотографии, якобы сделанные на месте ЧП, на самом деле были сняты два года назад в Приморье.

Напомним, согласно первоначальной информации, медведь напал на грибника в Ломоносовском районе и убил мужчину. Погибший якобы остался без ноги. // Фото: unsplash.com / Andy Holmes