Инфляция оказалась ниже ожидаемого показателя

По итогам завершившегося года инфляция в России составила 11,9%. Этот показатель оказался ниже прогнозируемого уровня, даже несмотря на индексацию тарифов ЖКХ. Сообщение главы Минэкономразвития Максима Решетникова приводит ТАСС.

По словам министра, это во многом следствие стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и высокого урожая. Кроме того, была проведена большая работа с товаропроводящей сетью и по развитию каналов сбыта. Решетников отметил, что продукция достаточно быстро попадает на полки и конкуренция развивается, отчего зависит и ценообразование.

Также в Минэкономразвития в конце I квартала прогнозируют очередное снижение инфляции, а к концу года ожидают показатель до 5,5%. // Фото: freepik.