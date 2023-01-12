12 января 2023, 11:49
Инфляция оказалась ниже ожидаемого показателя
В минэкономразвития ожидают ее снижения в начале года
По итогам завершившегося года инфляция в России составила 11,9%. Этот показатель оказался ниже прогнозируемого уровня, даже несмотря на индексацию тарифов ЖКХ. Сообщение главы Минэкономразвития Максима Решетникова приводит ТАСС.
По словам министра, это во многом следствие стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и высокого урожая. Кроме того, была проведена большая работа с товаропроводящей сетью и по развитию каналов сбыта. Решетников отметил, что продукция достаточно быстро попадает на полки и конкуренция развивается, отчего зависит и ценообразование.
Также в Минэкономразвития в конце I квартала прогнозируют очередное снижение инфляции, а к концу года ожидают показатель до 5,5%. // Фото: freepik.