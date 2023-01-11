Январский средний чек в продуктовых магазинах вырос на 11%

Средний чек россиян в продовольственных супермаркетах в январе составил 598 рублей. Это на 11% выше по сравнению с прошлым годом и на 6% ниже, чем в декабре, пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал «Чек Индекс».

Средний чек в гипермаркетах составил 1210 рублей, это на 6% ниже, чем в 2022 году. Число покупок увеличилось на 14%.

Также увеличился средний чек в заведениях общепита. В ресторанах и барах средний чек вырос на 6%, а в кафе и столовых на 12% по сравнению с прошлым годом. // фото «Петрозаводск говорит»