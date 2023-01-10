В Петрозаводске повысили МРОТ

В карельской столице с 1 января 2023 года МРОТ составляет 26 тысяч 799,3 руб. в месяц, напомнили о повышении в пресс-службе городской администрации.

В мэрии рассказали, что согласно федеральному закону к установленному минимуму в сумме 16 тысяч 242 рубля начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, повышенная оплата сверхурочной работы, работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также дополнительная оплата работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей).

Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени. Таким образом, на территории Петрозаводского округа при отработанном времени на полную ставку минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составляет 26 тысяч 799 рублей 30 копеек в месяц. // Фото: freepik.