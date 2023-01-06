Разнорабочих, горничных, полицейских набирают в Карелии

В январе в регионах Карелии пройдут отборы кадров по заявкам работодателей.

10 января в Агентстве занятости Олонецкого района вакансии представит Видлицкий дом-интернат.

12 января в Агентстве занятости Медвежьегорского района состоится открытый отбор кадров для ООО «Профлес». Предприятию нужны разнорабочие.

12 января в Кадровом центре Питкярантского района состоится отбор кадров для ООО «Автодороги-Питкяранта», 18 января - для целлюлозного завода.

12 января в Агентстве занятости Суоярвского района состоится отбор кадров для хлебозавода, 18 января - для локомотивного депо.

13 января в Агентстве занятости Кемского района состоится отбор для «Элит Профи» – гостевой комплекс ищет горничных.

18 января в Агентстве занятости Беломорского района сотрудников будет искать Беломорская дистанция пути.

18 января в Агентстве занятости Пудожского района пройдет открытый отбор кадров для вневедомственной охраны.

19 января в Агентстве занятости Костомукши сотрудников будет искать районный отдел МВД.

19 января в Агентстве занятости Лахденпохского района сотрудников будут отбирать: ООО «Карелприродресурс», АО «Экопром Транзит» и ООО «Яккима Гранит».

19 января в Кадровом центре Петрозаводска ПМУП «Городской транспорт» будет отбирать сотрудников на учебные и рабочие места. // фото freepik.com