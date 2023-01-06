Студентам предложили поднять стипендии до МРОТ

Стипендии не ниже МРОТ могут установить в России. О проекте закона, который в этом году могут внести в Госдуму, сообщил парламентарий Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.

«(В этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год»,

- цитирует издание депутата.

Стипендии должны стимулировать обучающихся «своим размером». Нилов считает, что нынешний размер – это не стипендии, «они что есть, что их нет».

Говоря о комфортном для молодежи размере выплат, депутат отметил, что минимумом должен являться МРОТ или установленный регионами прожиточный минимум.

Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ уже вносили в Госдуму несколько раз. // фото «Петрозаводск говорит»