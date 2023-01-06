06 января 2023, 10:26
Студентам предложили поднять стипендии до МРОТ
Депутат Нилов считает, что в этом году в Госдуму внесут законопроект об установлении стипендии не ниже уровня минимального размера оплаты труда
Стипендии не ниже МРОТ могут установить в России. О проекте закона, который в этом году могут внести в Госдуму, сообщил парламентарий Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.
«(В этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год»,
- цитирует издание депутата.
Стипендии должны стимулировать обучающихся «своим размером». Нилов считает, что нынешний размер – это не стипендии, «они что есть, что их нет».
Говоря о комфортном для молодежи размере выплат, депутат отметил, что минимумом должен являться МРОТ или установленный регионами прожиточный минимум.
Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ уже вносили в Госдуму несколько раз. // фото «Петрозаводск говорит»