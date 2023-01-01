В марте запустят авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург

Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтрансе Карелии.

Маршруты в административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области планируют запустить с 1 марта, передает информационное агентство Ura.News.

Авиарейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджетов в равном соотношении. Также будет равным финансирование регионов - Карелии и Свердловской области. Такие условия были достигнуты на проводимых ранее переговорах. // Фото: karelavia.ru.