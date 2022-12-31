Курс рубля вырос в годовом выражении

Несмотря на ослабление в течение декабря, курс рубля продемонстрировал рост по отношению к доллару в годовом выражении, сообщает РБК. Такие показатели достигнуты впервые с 2019 года. Так, по итогам последних 12 месяцев российская валюта укрепилась к американской на 6,4% - торги последнего рабочего дня года завершились на отметке 69,9 рубля.

К слову, три года назад курс рубля укрепился к доллару на 11,2%. А самый низкий показатель отмечали в 2014 году. Тогда курс рубля ослаб сразу на 76,5%.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе американская валюта пыталась пересечь планку в 70 рублей, но вернулась обратно. 30 декабря курс доллара на Мосбирже все же опустился ниже. // Фото: freepik.