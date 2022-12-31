С 1 января часть россиян останется без WhatsApp

Уже сегодня, 31 декабря, вступают в силу строгие ограничения на использование WhatsApp на устройствах со старой версией операционных систем. Об этом напомнил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко, передает агентство «Прайм».

В отсутствии обновлений более не будет возможности использовать WhatsApp на таких устаревших устройствах, как iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG. Samsung на версии ОС до 4.1 также в этом списке.

К слову, это не первый шаг WhatsApp по отключению части гаджетов от приложения. // Фото: pxhere.