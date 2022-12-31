В деревне Рыпушкалицы подключат к природному газу более 140 домов

Деревня Рыпушкалицы Олонецкого района – 20-й газифицированный населенный пункт Карелии, сообщили в пресс-службе правительства региона. Вскоре здесь планируется подключить к природному газу более 140 домов, к которым уже подведены газопроводы.

В предновогодние дни глава республики Артур Парфенчиков побывал в гостях у семьи Косовых, которая одна из первых опробовала новую услугу. Природный газ семья использует для приготовления пищи, отопления дома и горячего водоснабжения. До этого они топили печки и пользовались электричеством. Губернатор отметил, что газификация, безусловно, дает существенное преимущество.

Артур Парфенчиков также напомнил, что в настоящее время в Олонецком районе продолжается строительство распределительных газопроводов в Верхней Видлице, Гавриловке, Видлице, Устье Видлицы, Татчелице, Путилице, Капшойле. Всего планируется подключить 1141 дом, от жителей принято уже 340 заявок. // Фото: gov.karelia.ru.