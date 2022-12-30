Стало известно, сколько в Карелии живет символов нового года

Покровителем 2023 года станет Кролик, этот знак считается самым счастливым в восточном календаре, сообщается в паблике «Карелиястат»



По итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Карелии насчитывается 4,5 тысячи кроликов. 83% из них живут в хозяйствах, 17% содержатся у фермеров.

Больше всего пушистых зверьков в Кондопожском и Лахденпохском районах. // фото unsplash.com