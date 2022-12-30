30 декабря 2022, 19:59
Экономика

Стало известно, сколько в Карелии живет символов нового года

Больше всего кроликов в Кондопожском и Лахденпохском районах

Покровителем 2023 года станет Кролик, этот знак считается самым счастливым в восточном календаре, сообщается в паблике «Карелиястат»

По итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Карелии насчитывается 4,5 тысячи кроликов. 83% из них живут в хозяйствах, 17% содержатся у фермеров.

Больше всего пушистых зверьков в Кондопожском и Лахденпохском районах. // фото unsplash.com

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Карелиястат