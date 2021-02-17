Индеец Дик О’Хари, снявший фильм о природе Карелии, погиб на Кипре

Актер и режиссер индейского происхождения Дик О’Хари не справился с управлением автомобиля.

Мужчина погиб во вторник в результате автокатастрофы на Кипре, передает ТАСС со ссылкой на Cyprus Mail. Машина съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Спасатели вызволили водителя и отвезли в больницу в Пафосе, где медики констатировали его смерть.

О'Хари снялся во многих фильмах и рекламных роликах, много путешествовал, посещал Россию, участвовал в российских кинофестивалях и снимал фильмы об административных и исторических регионах нашей страны, достопримечательностях. В том числе Дик О’Хари снял авторский фильм о путешествии коренного индейца по Карелии. Презентация фильма состоялась в апреле 2019 года в центре культуры «Премьер» в Петрозаводске. О’Хари получил звание «Лауреат года» Карелия 2018 за вклад и продвижение на международном уровне историко-культурного и туристического потенциала Карелии. Режиссер проживал в деревне Пенталия в провинции Пафос. (фото Сергей Юдин, rk.karelia.ru)