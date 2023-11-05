Инцидент в Хельсинки-Вантаа: «Очень хотел попасть на взлетное поле»

В крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа в субботу проник на летное поле и бегал по перрону между припаркованными самолетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на финляндскую газету IltaLehti.

«Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа самолета. По пути он сломал замки на двух дверях. Сотрудники аэропорта заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его. На место происшествия была вызвана полиция, которая взяла мужчину под стражу»,

- сообщил изданию представитель полиции Рауно Ямся.

Задержанному около 40 лет, при допросе он заявил о сильном желании попасть на взлетное поле.

Аэропорт Хельсинки-Вантаа принимает рейсы более 20 перевозчиков со всего мира и до этого инцидента мог считаться одним из самых безопасных аэропортов мира. Однако гражданин, пожелавший попасть на взлетное поле с легко сделавший это, пошатнул веру в безопасность воздушной гавани. // Фото: Freepik