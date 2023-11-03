Более тысячи человек попросили не закрывать русский класс в Турку

Больше 1,2 тысячи людей подписали обращение к властям города Турку в Финляндии. Они просят не закрывать школьную программу по углубленному изучению русского языка, передает РИА Новости.

Петицию поддержали не только те, кто живет в Турку, подписанты есть по всей финляндии, рассказала руководитель родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя.

Обращение передали заместителю мэра Пийе Эло. Решение пока не приняли, это сделают на городском совете.

Проблема возникла в начале осени, когда до родителей единственного в Турку класса с углубленным изучением русского языка дошла информация о планах мэрии закрыть прием новых учеников.

Все текущие классы закончат среднее образование и будут выпущены в девятом классе. // фото: wirestock/ freepik.com