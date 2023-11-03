Жительницу Финляндии обвинили в перевозке боеприпасов в Россию

Женщина покупала в Финляндии пули и гильзы и перевозила через границу в Россию. Разрешения у нее не было.

Задержали женщину летом 2022 года на КПП «Ваалимаа», сообщает МК со ссылкой на заблокированное в нашей стране издание Yle. Ей предъявили обвинение.

По данным источника, боеприпасы жительница Суоми передавала владельцу стрелково-спортивного клуба в Петербурге. // фото unsplash.com/ joakim honkasalo