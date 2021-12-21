Игрушками жителей Петрозаводска украшают ель на Онежской набережной

Новогоднюю елку на Онежской набережной наряжают в створе проспекта Ленина. Игрушки жители Петрозаводска сделали собственными руками, сообщили в мэрии.

Почти сто лучших украшений, которые петрозаводчане прислали на конкурс Городского дома культуры «Новогодняя сказка», уже развесили на ветках.

Во вторник, 28 декабря, в 17.30 на площадке в створе проспекта Ленина наградят 11 призеров конкурса рукоделия. Созданные ими украшения торжественно займут свои места на новогодней ели. // Фото: источник