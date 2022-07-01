Идут проверки законности подключений к водопроводным сетям города

Способствует этому летний сезон: когда вода есть на участке, удобно и в быту, и грядки можно полить. Но за воду, которая течет по трубопроводу прямиком к частному дому, платят не все. АО «ПКС-Водоканал» приступило к проверке на предмет законности подключения летнего (временного) и постоянного водопровода. Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо согласовать, а за воду платить. Иначе – штраф, он может достигать 260 тысяч рублей. Это счет на оплату самовольного потребления холодной воды. Сумму рассчитывают исходя из диаметра трубы, присоединенной к сетям АО «ПКС-Водоканал» и скорости движения воды при ее использовании 24 часа в сутки в течение расчетного периода. Нарушителей также привлекают к административной ответственности. При обнаружении самовольного подключения водоснабжение незамедлительно отключают до полного погашения задолженностей.

Что делать, если пользоваться летним водопроводом хочется?

Обратиться в Центр единого обслуживания по адресу ул. Гоголя, д.60: предоставить заявление с просьбой подключить летний водопровод и заключить договор о предоставлении услуг по водоснабжению. Стоимость подключения – 2606 рублей.

Необходимые документы:

- копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) на жилое помещение в многоквартирном доме (жилой дом)

- копию правоустанавливающих документов на земельный участок

- копию документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт)

- копию домовой книги (выписку)

- копию технического паспорта на помещение

- письменное согласие других собственников объекта на заключение договора (при наличии)

- сведения о целях использования холодной воды (полив, бани, животные)

- схему с указанием колодца, в котором находится точка подключения, а также перечня объектов, запитанных от данной точки

После подачи заявления нужно установить счетчик на границе раздела эксплуатационной ответственности и оплатить услуги подключения холодной воды. Для того, чтобы потребителя подключили к услуге водоснабжения, у него не должно быть задолженности.

Отключение и подключение летнего водопровода АО «ПКС-Водоканал» производит в период с 15 мая по 15 октября. Если в этом сезоне потребитель не планирует использовать водопровод, необходимо сообщить об этом в Центр единого обслуживания, тел.: 56-04-31.

Законно ввести в эксплуатацию летний водопровод дешевле штрафа в десятки раз! Сотрудники "ПКС-Водоканал" рекомендуют позаботиться об этом заранее, и избежать выплаты огромной суммы за нарушение закона.