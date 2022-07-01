Тинькофф: оформить кредит под залог квартиры очень просто

Если вам срочно потребовалась крупная сумма денег, то вы можете обратиться в банк за предоставлением нужной суммы. Однако, если доход небольшой или долговая история была испорчена, то финансовая компания может отказать в предоставлении нужной суммы.

Решением проблемы может стать кредит под залог квартиры от банка Тинькофф, предоставляемый на выгодных условиях.

Для того, чтобы получить кредит под залог недвижимости, заемщик должен соответствовать минимуму требований, предъявляемых к нему банком:

- Возраст - не менее 18 лет на момент получения и не более 70 лет на момент погашения займа.

- Обязательно наличие временной либо постоянной регистрации на территории России. При этом заемщик может и не быть владельцем недвижимости.

- Отсутствие обременений и ограничений у залогового объекта на момент совершения регистрационных действий Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке.

Такой вид кредитования имеет ряд преимуществ::

- Моментально одобрение заявки в день её оформления онлайн.

- Получение до 100% от суммы кредита на следующий день после его оформления. Остальная сумма займа выдаётся после заключения договора займа.

- Максимальная сумма кредита может достигать 15 млн. руб. Процентная ставка составляет от 9,5% годовых.

- Собственником квартиры остаётся заемщик. Отсутствует необходимость в переоформлении квартиры на банк.

Для получения кредита не требуется предоставление справки о доходах. Необходимо предоставить только паспорт заемщика и его СНИЛС, заполнить онлайн заявку на сайте банка, согласовать с менеджером дату и время встречи с представителем банка и, после одобрения заявки, получить карту с начисленными деньгами. Полученные средства можно расходовать, пользуясь картой или сняв с неё наличные.

Банк бесплатно обслуживает карту на протяжении всего срока действия кредита. Клиент может получить наличные в любом банкомате мира, запросив сумму от 3000 рублей. Кредит выдают на срок от 1 года до15 лет.

Кредит под залог квартиры от банка Тинькофф выручит вас в сложной финансовой ситуации. Кредитная история заемщика не имеет значения, также, как и размер его дохода.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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