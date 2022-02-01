И снова командировки

1 февраля — юбилей у Юрия Шлейкина, первого в республике заслуженного журналиста Российской Федерации, заслуженного журналиста Карелии, лауреата года… Сколько лет ему исполняется? 75? Не верьте, потому что он по-прежнему молод, энергичен, пишет и издает книги, встречается с людьми, ищет темы...

Он обладает редким даром — генерировать идеи. Сколько их родилось в голове Юрия Викторовича за 57 лет, что он работает в карельской журналистике, не сосчитать. Одна из самых ярких — городская газета «Петрозаводск». Она появилась в конце 1990 года. Горожане полюбили ее с первого номера за то, что она рассказывала все о жизни города, за ум и иронию, за ощущение свободы.

В 1992 году он придумал другую газету — «ТВР-Панораму». С его легкой руки из телевизионной программы она превратилась в газету для всей семьи.

В 2003 году Петрозаводск готовился к 300-летнему юбилею. Одни издавали фотоальбомы, другие писали историю Петрозаводска по архивным документам, а Юрий Шлейкин предложил невероятный проект— сделать книгу усилиями самих горожан, с их фотоснимками и историями. Ведь жизнь обычного человека, соседа по лестничной клетке, и есть самое интересное. Ее легко можно спроецировать и на себя, и на время. В результате появился альбом «Три века Петрозаводска», в который вошло около 1700 иллюстраций! Он стал «книгой года Республики Карелия».

Время — это та субстанция, которую Шлейкин очень хорошо чувствует. Сейчас он задумывает, пишет, редактирует книги, в каждой из которых героями являются люди и время.

Юрий Шлейкин уверен, что его проектов могло не быть, если бы не школа газеты «Комсомолец» 1960 —70-х годов, которую он прошел.

"Нас тогда учили не писать, нас учили думать, анализировать, смотреть открытыми глазами на мир, дерзать",

– говорит Юрий Шлейкин.

Что-что, а дерзать и творить он умеет. Вот и сейчас, перед юбилеем, выходит продолжение его «Командировки в XX век: отчет о жизни, делах и встречах». Опять о времени и людях.

Редакция «ТВР-Панорамы» от души поздравляет вас, Юрий Викторович, с юбилеем. Крепкого здоровья вам, сил, энергии, чтобы воплощать многочисленные замыслы!