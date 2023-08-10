Хозяин леса стал главным героем на автотрассе

Один из очевидцев выложил видео встречи с медведем в Карелии на своей странице в соцсети.

«Такой мишка бегает возле Сегежи. Водители прикормили, жалко будет, если собьют. Машин не боится. На видео видно, что медведь небольшой, вел себя спокойно. Водители только видео снимали, не выходя из машин», — рассказал Руслан Юрик.

В коротком видеосюжете видно, что косолапый сначала что-то жует на обочине дороги. Потом он выходит на проезжую часть. При этом животное подходит совсем близко к машине.

Зачастую жители леса выходят в поисках еды к дороге. Специалисты утверждают, что кормить их не следует, поскольку прикормленный медведь несет в себе потенциальную опасность для человека и создает аварийную ситуацию на дороге. // скрин видео Руслана Юрика