«Хоть в школу не веди»: родители учеников боятся приехавших из отпуска

Мать одного из школьников карельской столицы боится вести ребенка в школу из-за людей, которые не собираются соблюдать режим самоизоляции после возвращения с юга.

По словам женщины, ее ребенок учится в начальной школе. В его классе несколько учеников вернулись с юга на днях, а есть и такие, кто приедет лишь 31 августа. Никакого карантина родители соблюдать не собираются. Петрозаводчанка утверждает, что такая ситуация – везде, и не только в школах.

– У меня знакомая ведет ребенка в детский сад, и там несколько мамочек приезжают с юга и на следующий день своего ребенка ведут. А ведь на юге вообще ограничительных мер не соблюдают, все без масок ходят, – говорит женщина.

Отметим, что в южных регионах России с началом туристического сезона фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

– Зачем устраивали эту ерунду [с ограничительными мерами], если сейчас 1 сентября все пойдут в одну кучу? – задается вопросом мать школьника. – Хоть ребенка в школу не веди всю первую неделю.

Нет никакого реального механизма контролировать соблюдение карантина, считает петрозаводчанка. Особенно это касается тех, кто путешествует на машине. Наша собеседница полагает, что власти должны срочно разработать меры, которые помогут защитить школы и сады от тех, кто может быть потенциальным переносчиком коронавируса.