Роспотребнадзор заставляет бизнесменов прививать персонал за свой счет

«Я не специалист в законах, не юрист, но даже я знаю, что насильно заставить делать прививки здорового человека я точно не смогу. Только если государство объявит ЧС и само организует данный процесс. Получается, наш Роспотребнадзор вышел из ума?»

Такое эмоциональное письмо один из предпринимателей Петрозаводска отправил в нашу редакцию после того, как получил от надзорного органа предписание с невыполнимыми, на его взгляд, условиями. Документ датирован 26 августа. Руководителю фирмы, работающей в сфере строительства, предписано «предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа». Также предпринимателю необходимо провести вакцинацию не менее 60% от общей численности персонала.

– Допустим, я решил исполнить предписание. Как принуждать сотрудников? Если они против, то уволить? На каком основании?

– задается вопросами бизнесмен.

Непонятно также, почему Роспотребнадзор указывает частной компании, на что должны тратиться ее деньги. Гендиректор одной из петрозаводских фирм, которого мы попросили оценить этот пункт, высказался о нем весьма красноречиво – жаль только, процитировать его мы не сможем в силу этических и законодательных ограничений.

Вообще говоря, российские власти в последние месяцы весьма полюбили залезать в карманы предпринимателей. Чего только стоят карантинные «каникулы» с сохранением заработной платы за счет работодателя! Теперь вот еще и вакцинация…

Как сказано в предписании, оно подлежит обязательному рассмотрению и исполнению, о чем нужно еще и отчитаться. Авторы документу подчеркнули, что невыполнение требований влечет ответственность по двум статьям Административного кодекса. Самая жесткая санкция для юридических лиц – штраф до одного миллиона рублей, а также приостановление деятельности.

Портал «Петрозаводск говорит» обратился в Роспотребнадзор за комментарием. Журналистов интересовало, как предприниматели должны выполнять эти указания, если работники не хотят прививаться или если у коммерсанта нет средств на организацию вакцинации. Кроме того, хотелось понять, на каких нормативных актах базируются все эти требования к бизнесу. В частности, на каком основании Роспотребнадзор дает команды «предусмотреть ассигнования» на те или иные цели.

– Слово «предусмотреть» не подразумевает слово «обеспечить», – туманно объяснил сотрудник отдела эпидемиологического надзора. – Если бы было сказано «выделить», то вопрос был бы, а слово «предусмотреть» носит рекомендательный характер.

То есть исполнение предписания обязательно, но пункты его носят рекомендательный характер! Интересная логика. А что насчет принудительной вакцинации?

– Каков процент антипрививочников? – спросил специалист у журналиста. Корреспондент сказал, что не знает точных цифр, но от прививок гриппа традиционно отказывается около половины его знакомых.

– Ну вот, а в предписании какой процент? Шестьдесят? Примерно так и получается, – парировал работник Роспотребнадзора.

Специалист также отметил, что 60 процентов привитых – показатель, который необходим для создания иммунной прослойки. По крайней мере, это написано в постановлении главного санитарного врача России. И вот здесь начинается самое интересное.

Данное постановление – единственный документ, на который ссылается карельский Роспотребнадзор. В нем действительно говорится о необходимости «предусмотреть выделение ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов». Только сделать это должны… региональные власти, а не коммерсанты!

В постановлении, впрочем, есть раздел, посвященный руководителям организаций (имеется в виду – всех организаций, в том числе и коммерческих). Главный санитарный врач перечисляет вполне выполнимые требования: например, измерять температуру сотрудников, не допускать к работе лиц с признаками заболевания, обеспечить персонал средствами защиты и так далее. Есть и пункт про прививки. Цитируем:

«Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа».

Никаких процентов. Никакого «целевого показателя» по числу привитых, которого обязаны достичь работодатели, а потом об этом отчитаться. Откуда же взялись 60 процентов? А вот откуда:

«Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать… обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа… с охватом не менее 60 % от численности населения».

Это указание тоже дано чиновникам, а не предпринимателям. Да и то – лишь в формате рекомендации.

Что же, получается, сделал карельский Роспотребнадзор? Затраты, которые должен нести бюджет, он легким движением руки перевесил на бизнес. И целевые показатели по вакцинации, рекомендованные региональным органам власти, выполнять, оказывается, тоже должны бизнесмены. Причем неукоснительно!

Петрозаводские юристы Мария Трубникова и Анастасия Анушина убеждены: предписание Роспотребнадзора Карелии полностью незаконно.

– Ни одного закона, обязывающего работодателя вакцинировать своих работников, нет. И это требование прямо нарушает конституционные права граждан. Есть статья в Трудовом кодексе, согласно которой работодатель обязан исполнять требования охраны труда, в том числе – выполнять противоэпидемические профилактические мероприятия, но прививки сюда не относятся, – отметили юристы.

То же самое касается требования предусмотреть средства на покупку лекарств. По мнению юристов, это указание ничем не мотивированно.

– Есть ли в законодательстве норма, которая предусматривает, чтобы работодатель за свой счет вакцинировал работников? Такой нормы нет,

– поясняют юристы.

Сотрудник Роспотребнадзора сообщил, что подобные предписания разосланы не во все фирмы Карелии. В первую очередь это касается организаций, где есть вахтовики, где большая скученность работников. По словам чиновника, требования не коснутся малых и микропредприятий. Точное количество предписаний он не назвал, но можно предположить, что их очень много.

Анастасия Анушина и Мария Трубникова опасаются, что с коммерсантов сейчас начнут активно собирать штрафы. Юристы советуют бизнесменам готовиться заранее – например, при получении предписания сразу извещать Роспотребнадзор, что в бюджете их предприятий не предусмотрено средств на покупку лекарств. Кроме того, нужно официально уточнить, носят все эти требования обязательный характер или рекомендательный. В перспективе, если надзорный орган будет настаивать на исполнении своих странных указаний, есть перспектива завалить чиновников судебными исками.