Хоровая премьера состоится в Карельской филармонии

3 ноября в 16:00 в Большом зале Карельской филармонии пройдет мировая премьера хоровых сочинений известного современного композитора Антона Вискова. Камерный мужской хор филармонии исполнит 8 произведений, специально написанных московским композитором для брендового коллектива столицы Карелии в рамках проекта «Край, разбуженный Петром».

За день до премьеры удалось поговорить об этом событии с художественным руководителем и дирижером хора Алексеем Умновым.

О дружбе хора Карельской филармонии и маэстро Вискова, о кропотливом подборе текстов цикла, о том, где еще можно будет услышать самое красивое в мире мужское акапельное пение – смотрите в интервью.

Остается только добавить, что концерт пройдет в рамках проекта «Край, разбуженный Петром», реализуемого при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.0+

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