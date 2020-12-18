Хоккейная школа в Петрозаводске пополнилась уникальным оборудованием

Детско-юношеская спортивная школа №6 Петрозаводска закупила новое оборудование - беговую дорожку и интерактивные тренажеры с интегрированной системой аналитики. Комплекс позволяет отрабатывать различные навыки игры и может стать помощником при реабилитации травмированных спортсменов, отметили в пресс-службе мэрии.

С помощью тренажера хоккеисты смогут развивать технику и скорость катания, тренировать выносливость, координацию, периферическое зрение, отрабатывать модели движения, бросок и прием шайбы. Оборудование запрограммировано на 240 различных упражнений. Тренироваться на новой площадке могут спортсмены старше восьми лет.

Это первый и пока единственный в Карелии специализированный тренажер для профессиональной подготовки хоккеистов. Комплекс оснащен сенсорной системой управления и позволяет регулировать характер и интенсивность тренировок.

Монтаж оборудования завершен сегодня. Теперь тренерам школы предстоит пройти обучение, и в январе на тренажере смогут начать заниматься юные спортсмены. Фото пресс-службы мэрии