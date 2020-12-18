В Петрозаводске построят большой футбольный манеж

В Петрозаводске планируется строительство современного футбольного манежа. Проект арены представила федерация футбола Карелии, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Новая арена будет включать в себя два футбольных поля - большое и маленькое, зрительские трибуны на 700 мест, административно-бытовой комплекс, включающий 6 раздевалок, душевые, тренерские, инструкторские, методический класс на 50 посадочных мест и парковку.

Сроки реализации проекта - 2022-2024 годы. Государство выделит на строительство 471 миллион рублей. Сейчас министерство спорта ищет партнеров для возведения арены. Фото regnum.ru