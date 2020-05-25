Хищная птица унесла в небо кошку на глазах у испуганной женщины

В английском графстве Линкольншир ястреб похитил кошку на глазах у изумленной местной жительницы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Как рассказала свидетельница инцидента журналистам, она выгуливала собаку, когда увидела, как хищная птица спикировала на дорогу, схватила черную кошку и унесла ее в небо.

Женщина осталась под впечатлением от увиденного и поделилась историей в местном паблике. Пользователи Интернета из Линкольншира отметили, что обычно ястребы похищают зайцев и грызунов. Также люди заметили, что произошедший случай объясняет серию исчезновений котят в этом районе.