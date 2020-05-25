Улицу во Франции залило шоколадом

Грузовик, перевозивший около 24 тонн шоколада, потерял часть сладкого содержимого по пути в блинную на западе Франции.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Le Telegramme, 22 мая на подъезде к кафе из цистерны грузовика стал вытекать шоколад. Около тонны жидкости оказалось на дороге.

На место прибыли бригады экстренной помощи. Людям пришлось собирать вытекший шоколад с дороги ведрами.

Фото: shokobaron.ru