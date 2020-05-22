Тренер звезд предложила худеть во время самоизоляции с помощью стула

Тренер зарубежных звезд, клиентами которой являются телеведущая Майя Джама и модель Деми Роуз, предложила худеть во время самоизоляции в период пандемии с помощью обычного стула. О комплексе упражнений пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Звездный тренер Сиара Мадден предлагает ступать на стул поочередно правой и левой ногой. В разработанном комплексе упражнений есть и отжимания. Тренер предлагает поставить ноги на пол, согнуть в коленях под прямым углом, а руками упереться в сиденье стула за спиной. При более простом варианте нужно опираться руками на сиденье под корпусом, а ноги должны стоять на полу.

Также тренер предлагает приседать на одной ноге. Стопа второй ноги при этом должна быть отведена назад и лежать на сиденье стула. Тренер предлагает также приседать до касания сидения тазом.

Выполнять каждое из упражнений Мадден предлагает по 20 раз. Для ускорения снижения веса в период самоизоляции тренер рекомендует ограничить потребление жирной пищи и сладкого.

Мадден считает, что заниматься спортом можно и в небольшом помещении без специального оборудования. По ее словам, заменить гантели можно бутылками с водой, а гирю - наполненным тяжелыми предметами рюкзаком.

Фото: ru.freepik.com