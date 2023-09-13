Хищная птица охотилась в Петрозаводске

Лесная птица залетела в столицу Карелии. Видимо, ее привлекла обильная пища — грызуны, копошащиеся у городских помоек.

«Мне рассказал сын, что видел сову с добычей на площадке школы №3 и около магазина. Ему удалось сделать несколько кадров. Пернатая хищница вышла на охоту в вечернее время», — рассказала подробности Юлия Елисеева, мама школьника.

Обычную пищу сов составляют грызуны. В лесу за ними надо охотиться, а в городе они — легкая добыча. Можно сказать, что совы прилетели на помощь городской администрации, которая периодически проводит кампании по дератизации. // фото Никиты Елисеева