13 сентября 2023, 19:11
Житель Карелии задолжал ребенку 600 тысяч рублей и лишился автомобиля
Судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль мужчины из Беломорска, имеющего крупный долг по алиментам
Житель Беломорска задолжал более 600 тысяч рублей своему ребенку. Эти деньги он должен был выплатить в качестве алиментов на воспитание несовершеннолетнего, но не сделал этого, сообщает паблик УФССП по Карелии.
Для восстановления прав ребенка судебные приставы объявили в розыск автомобиль должника. Опасаясь ареста имущества, мужчина всячески скрывал местонахождение транспортного средства, не пренебрегая и обманом.
Приставам все же удалось найти автомобиль. Он был арестован. Сейчас идет подготовка к реализации имущества должника с помощью публичных торгов. // Фото: freepik.com / Standret