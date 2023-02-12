«Хендай» от удара подскочил и отлетел в сторону пешехода

Момент столкновения автомобилей «Жигули» и «Хендай» на перекрестке улиц Карельская и Ленина на трассе«Сортавала» попал на видео, сообщает dtpptz.ru.

Камера CityLink запечатлела, как автомобиль ВАЗ выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В это время «Хендай» совершал левый поворот. От удара иномарку отбросило на пешеходный переход, стоявшему на переходе человеку пришлось отойти в сторону. Автомобиль ВАЗ задымился после столкновения.

Как мы сообщали ранее, в результате столкновения пострадали три человека. // фото скриншот