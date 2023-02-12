Три человека пострадали при аварии на трассе «Сортавала»

На 262 км трассы А-121 «Сортавала» столкнулись автомобиль ВАЗ и «Хендай». Авария произошла 11 января в 15:55.

20-летний водитель автомобиля ВАЗ при проезде перекрестка на желтый сигнал светофора допустил столкновение со встречным автомобилем «Хендай», сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате травмированы три человека: 42-летний водитель, 67-летний пассажир и 41-летняя женщина, находившиеся в иномарке. Проводится проверка. // фото ГИБДД РК