12 февраля 2023, 12:01
Двое жителей Карелии пошли криминальным путем, чтобы порыбачить
Мужчинам придется отвечать за содеянное в суде
В Калевальском районе раскрыли кражу лодки. С заявлением о пропаже имущества еще осенью 2022 года обратился житель одного из поселков.
Мужчина оставил на берегу озера лодку, привязал тросом к дереву и установил замок, а когда приехал забирать ее, то лодки не оказалось. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей, рассказали в полиции.
В полиции предположили, что к краже причастные двое местных жителей. Подозреваемые рассказали, что украли лодку, чтобы самим на ней рыбачить, а с приходом заморозков она оказалась им не нужна и они ее продали за две тысячи рублей. Фигуранты уголовного дела возместили причиненный ущерб. Уголовное дело рассмотрит суд. // фото unsplash.com