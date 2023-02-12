Двое жителей Карелии пошли криминальным путем, чтобы порыбачить

В Калевальском районе раскрыли кражу лодки. С заявлением о пропаже имущества еще осенью 2022 года обратился житель одного из поселков.

Мужчина оставил на берегу озера лодку, привязал тросом к дереву и установил замок, а когда приехал забирать ее, то лодки не оказалось. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей, рассказали в полиции.

В полиции предположили, что к краже причастные двое местных жителей. Подозреваемые рассказали, что украли лодку, чтобы самим на ней рыбачить, а с приходом заморозков она оказалась им не нужна и они ее продали за две тысячи рублей. Фигуранты уголовного дела возместили причиненный ущерб. Уголовное дело рассмотрит суд. // фото unsplash.com