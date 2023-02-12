Следком предупредил жителей Карелии об активизировавшихся мошенниках

Телефонные мошенники активизировались, предупредили в СУ СК по РК. Злоумышленники представляются не только сотрудниками службы безопасности банка, но называют фамилии действующих сотрудников Следственного комитета РФ.

Специалисты напомнили, сотрудники Следственного комитета никогда не звонят гражданам, чтобы получить персональные данные или информацию по банковским счетам. Сотрудники ведомства никогда не просят граждан совершать банковские операции.

«Если мошенники представились вам сотрудниками (следователями) Следственного комитета и желают получить информацию о ваших персональных данных, о вашей банковской карте, идентификационном номере (три цифры на обороте карты), пароль от банковской карты, количестве денежных средств, просят совершить какие-либо банковские операции, немедленно прервите разговор»,

- предостерегают в региональном СУ СК.

Если в телефонном разговоре незнакомец говорит о попавших в экстренную ситуацию родственниках или знакомых и просит оказать финансовую помощь, следователи призывают не спешить, не поддаваться угрозам и уговорам. Специалисты предлагают позвонить самостоятельно родственнику или другу и уточнить действительно ли нужна ему помощь. // фото freepik.com