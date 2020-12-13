Хаматова изменила свой облик для новой роли

Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж ради съемок в короткометражном фильме Оксаны Карас «Телохранитель». Актриса стала платиновой блондинкой.

В новом образе Хаматова появилась на благотворительном вечере Action!, для которого, как актриса рассказала в инстаграме, и была снята лента. Также в «Телохранителе» исполнили роли Александр Робак, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Максим Лагашкин и Яна Гладких. Сюжет фильма не раскрывается.

Поклонники на странице актрисы в Инстаграм активно обсуждают новый лук звезды и преимущественно одобряют изменения. // Фото: Инстаграм