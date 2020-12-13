Гузеева в черном и с яркой помадой экзальтировала поклонников

61-летняя Лариса Гузеева продемонстрировала в инстаграме новый модный образ: актриса облачилась в черный наряд с «пушистым» пиджаком в тон.

Образ звезды завершило жемчужное колье и насыщенный макияж с акцентом на губы.

Эффектная красота Гузеевой взбудоражила поклонников. «Шикарная женщина!», «Какая вы красивая!», «Вы — шикарная женщина, уважаю вас!», «Роскошная…», «Мурашки по коже от вашей красоты!», «Вау! Очень эффектная и стильная!»,

— восхитились они в комментариях к фото. // Фото: Инстаграм