13 декабря 2020, 18:17
Общество

Гузеева в черном и с яркой помадой экзальтировала поклонников

Актриса продемонстрировала в соцсети свой новый образ

61-летняя Лариса Гузеева продемонстрировала в инстаграме новый модный образ: актриса облачилась в черный наряд с «пушистым» пиджаком в тон.

Образ звезды завершило жемчужное колье и насыщенный макияж с акцентом на губы.

Эффектная красота Гузеевой взбудоражила поклонников. «Шикарная женщина!», «Какая вы красивая!», «Вы — шикарная женщина, уважаю вас!», «Роскошная…», «Мурашки по коже от вашей красоты!», «Вау! Очень эффектная и стильная!»,

— восхитились они в комментариях к фото. // Фото: Инстаграм

 

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