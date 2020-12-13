200 усатых обитателей приюта скучают по дому, ждут, что хозяин придет

Такая тоска и такое мученье,

Если хозяина нет.

Никто не подарит кусочек печенья,

Если хозяина нет…

Их паспорт – хвост и усы. А вот прописка – одна: дом для бездомных животных. 120 собак и 80 кошек, живущих в приюте сегодня, стали его обитателями по самым разным причинам, но главное – обрели здесь кров и заботу.

Первый Общественный приют открылся в Петрозаводске 10 лет назад и послужил хорошим примером защиты животных: сейчас в Карелии действует более 10 подобных приютов.

Руководитель организации по защите животных Владимир Рыбалко рассказал, что учреждение практически полностью существует за счет благотворительных пожертвований и помощи неравнодушных людей. Есть и те, кто милосердно пригрел у себя котика или собаку: за 10 лет люди взяли из Петрозаводского приюта около 3000 тысяч животных.