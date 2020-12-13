С 1 января изменится порядок оплаты услуг ЖКХ

С 2021 года будут отменены несколько льгот на коммунальные платежи, но вместо них будут введены новые. Кроме того, изменятся правила поверки счётчиков, а должников ждёт возвращение санкций.

Новые правила получения коммунальных льгот

Многодетные семьи, инвалиды, некоторые категории пенсионеров и малообеспеченные люди могут понизить плату за услуги ЖКХ.

Например, если семья тратит на коммунальные платежи более 22% доходов, ей полагается субсидия. Кстати, в некоторых регионах этот порог ещё ниже. Одно из условий получения льготы — отсутствие задолженности.

С 1 января для получения субсидии не нужно представлять органам соцзащиты документы об отсутствии просрочек по коммунальным платежам. Они проверят эту информацию самостоятельно.

Должникам за ЖКУ придётся заплатить пени и штрафы

С 1 января неплательщиков снова ждут пени и штрафы. Напомним, что с 6 апреля по 31 декабря был введён мораторий на санкции для должников.

Знайте: если у вас к 1 января 2021 года будет просрочка платежа по ЖКУ, то с этого момента начнут начислять пени. Более того, коммунальные услуги снова смогут отключать за долги.

Правда, пени вам нельзя будет доначислить за период действия моратория. Если задолженность возникла до 6 апреля 2020 года, то расчёт пеней начнётся с 1 января 2021 года. А вот если задолженность образовалась в период моратория, пени могут начислять только с 31-го дня просрочки.

Меняется порядок поверки счётчиков

С 6 апреля до 31 декабря был установлен мораторий на поверку счётчиков. С 1 января он отменяется. Первые три месяца, то есть до апреля 2021 года, плату будут рассчитывать по средним показателям счётчика за последние полгода. Затем, если жильцы так и не сделают поверку, в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу. Причём с учётом повышающего коэффициента 1,5.

Кстати, если срок поверки счётчика истёк до введения моратория, то временные меры на него не распространялись. Тут применяются общие правила: первые три месяца граждане платят по средним показаниям, а затем — по нормативу с полуторным коэффициентом.

Кроме того, с начала года поверка будет проходить по новым правилам. Данные о ней внесут в электронную базу единого реестра Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке выдадут только по желанию потребителя.